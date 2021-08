Intense byger med risiko for torden og skybrud rammer Fyn

Opdatering

Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, har mandag morgen udsendt et varsel om skybrud for den nordlige del af Fyn samt store dele af Jylland. Varslet gælder i Middelfart, Kerteminde og på Nordfyn mellem klokken 10 og 21. Der kan under et skybrud lokalt falde mellem 15 og 25 millimeter regn på 30 minutter.