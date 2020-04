Intensivpladser: Er der respiratorer nok til fynboerne?

I disse dage får landets intensivafdelinger mere opmærksomhed end nogensinde før. Kan de følge med? Er der pladser og respiratorer nok? Det er dybt naturlige spørgsmål, for man kan næppe forestille sig noget værre end ikke at kunne trække vejret.

Heldigvis er der beroligende nyt til fynboerene fra OUH:

- Det er positivt i forhold til, hvad vi bekymrede os om for få uger siden. Det nuværende antal intensivpatienter kunne vi godt have klaret inde for normaldriften, siger lægelig direktør Michael Dall, som suppleres af Peder Jest, der ligeledes er lægelig direktør på OUH:

- Det ser fornuftigt ud på intensivafdelingerne i Region Syddanmark. Der er lige nu rigeligt med pladser, fortæller Peder Jest.

Kan skaffe flere

Med de ord kan både de to lægelige direktører give et beroligende svar til Kurt Sørensen, en fynbo som har stillet spørgsmål om, hvordan det ser ud med kapaciteten på de afgørende intensivafdelinger.

En fynbo får svar Hvad er kapaciteten for indlæggelser med Covid-19 og tilsvarende for respiratorindlæggelser og hvordan udnyttes de lige nu? - Kurt Sørensen

- Vi har lige nu den fornødne kapacitet på intensivafdelingerne. Vi har de pladser, som vi har brug for og kan skaffe flere, siger Peder Jest.

At situationen lige nu er under kontrol på regionens intensivafdelinger skyldes ifølge Peder Jest, at befolkningen har været utrolig god til at følge anbefalingerne om afstand og hygiejne.

Desuden har sygehusene haft den fornødne tid til at klæde personalet på, så en lang række sygeplejersker, bioanalytikere og social- og sundhedshjælpere er blevet videreuddannet til at forhindre smittespredning af coronavirus.

- Vi har haft en rolig fase til at forberede, hvad der kan ske, når samfundet gradvist lukker op igen. I tilfældet af, at der kommer en ny stigning, så er vi godt forberedte. Det er meget beroligende for os, siger Peder Jest.

Dagens tal

I hele Region Syddanmark er der lige nu 240 pladser på intensivavdelingerne, altså pladser med tilhørende personale og respirator. Cirka 100 af disse pladser er på OUH.

Dagens aktuelle tal er, at 71 patienter er indlagt med coronavirus i regionen, heraf 23 på intensiv. I OUH-familien, altså Odense og Svendborg, er der mandag den 6. april indlagt 11 på intensiv.

Lægelig direktør på OUH Michael Dall supplerer med, at der er taget højde for en mulig stigning i antallet af intensivpatienter.

- Vi har en plan, hvor vi kan rulle flere hundrede sengepladser ud. Dybest set har vi lige nu mange tomme senge, som er klar til coronapatienter. Vi kan skaffe de pladser, der er nødvendige, understreger han.

Han siger dog, at hvis samtlige 240 intensivpladser i regionen bliver taget i brug, vil der blive slækket lidt på kvaliteten. Det vil ikke være det sædvanlige højt specialiserede personale, der så vil varetage opgaverne.

Forsigtig optimisme

Michael Dall er dog ikke bekymret. De seneste uger er narkosesygeplejerskerne i akutberedskabet i Odense og Svendborg blevet videreuddannet til at tage sig af coronapatienter. Det samme gør sig gældende i Svendborg.

Derfor er Michael Dall forsigtigt optimistisk:

- Vi tænker ved os selv: Kan det virkelig være rigtigt, at vi har så godt styr på det? Vi kan selvfølgelig ikke vide, om der kommer en pukkel mere, men kurven er fladet ud, fortæller han.

Pas på i påsken

Om optimismen og den flade kurve fortsætter afhænger helt af, hvordan folk opfører sig, siger Michael Dall.

- Hvis vi lukker for hurtigt op og holder påske, som vi plejer, så ender vi med, at den kæmpe indsats bliver ødelagt, siger Michael Dall.

Dog kender han personligt den tvivl, der kan ramme os alle: Tør vi se vores familie i påsken?

- Jeg er selv i tvivl om det med bedsteforældre. Vi vil selvklart overholde alle regler, men i tilfælde af sygdom, kan vi så leve med at være dem, der muligvis har medbragt smitten? Og hvis vi alle tror, at vi kan ses med ganske få familiemedlemmer i påsken under ordnede forhold, ja, så kan vi nok risikere en stigning igen. Derfor skal man nok ikke vælge diverse påskekomsammener til, siger Michael Dall.

