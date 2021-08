Inter: Eriksen har det godt og er i god form

Spørgsmålet er, hvad det betyder for Eriksens karriere, da der i Italien er skrappere krav end andre steder til sportsudøvere med hjertesygdomme.

Ikke godkendt i Italien

Ifølge italienske protokoller kan man ikke umiddelbart blive godkendt som sportsudøver, hvis man har fået indopereret en pacemaker, som er tilfældet med Eriksen.

I protokollen Cocis 2017, som lægerne i Italien bruger til at vurdere, om der kan gives tilladelse til at dyrke sport ved hjertesygdomme, står det beskrevet, at der ikke kan gives tilladelse til at dyrke sport, hvis man har indopereret en ICD-enhed, når der er tale om en sport med risiko for traumer.

Meddelelsen fra Inter melder intet om, hvorvidt planen er, at Eriksen skal fortsætte karrieren, og om det i så fald ske foregå i Inter.

Mens Eriksen måtte sige farvel til EM-slutrunden, rejste danskerne sig fra den chokerende oplevelse. Landsholdet nåede helt til semifinalen, hvor et nederlag til England satte en stopper for den danske færd.