Inter forventer at realisere Christian Eriksens værdi

Det er da også netop muligheden for på et tidspunkt at realisere Christian Eriksens værdi, der er omdrejningspunktet i udmeldingen.

Klubben oplyser, at Christian Eriksens værdi 30. juni blev bogført til 18,3 millioner euro svarende til 136 millioner.

Selv om man lige nu ikke kan gå videre med en salgsproces, ser man ingen "kvantificerbare beviser" for, at man ikke på et tidspunkt kan realisere den værdi.

- Selv om spillerens nuværende omstændigheder ikke er af en sådan art, at de tillader sportsaktiviteter i Italien, kan det i stedet opnås i andre lande, hvor spilleren derfor kan genoptage konkurrencesport, lyder det fra Inter.

TV 2 Sport har via sms snakket med Eriksens agent, Martin Schoots, som kalder Inters udmelding for et "bogføringsanliggende, der ikke har noget med Christian selv at gøre".

Agenten giver også en lille opdatering på sin klient.

- Christian har det godt. Han tilbringer en masse kvalitetstid med sin familie og er i god form. Når der er nyt, vil det blive kommunikeret ud, skriver Schoots.

Christian Eriksen faldt om med hjertestop og blev genoplivet på banen, da Danmark i juni mødte Finland ved EM. Siden har han fået indopereret en såkaldt ICD-enhed, som er en avanceret pacemaker.

Reglerne i Italien forhindrer en sportsudøver i at blive godkendt til elitesport, hvis man har fået indopereret en pacemaker som Eriksens, og derfor kan han ikke spille i Inter.