Interessen er eksploderet: Fjernvarme Fyn tredobler antallet af nye tilkoblinger

Omprioriteringer i produktionen

Fjernvarme Fyn har på grund af stigende gaspriser og krigsudbruddet i Europa besluttet at ændre i produktionen, så alle ikke akutte renoveringer og forbedringer bliver udskudt, og i stedet bliver alt sat ind på at etablere så mange nye tilslutninger som muligt.

- Det er så der, vi tager teten og siger, at der har vi en opgave, som vi kan deltage i for at fremme kampen mod Putin, siger forsyningschefen.

Normalt laver Fjernvarme Fyn 6-700 nye tilslutninger om året, men omorganiseringen af arbejdet betyder, at 2.000 fynboer om året vil blive koblet til fjernvarmen de næste mange år.

- Vi kan se frem til et år, hvor vi skal lave fem-seks gange så mange tilslutninger, som vi gør på et normalt år, og ser vi tre-fire år frem, skal vi ligge på det niveau for at få alle de gaskunder over, som er interesseret nu, lyder det fra Jakob Storm Rasmussen.

Det betyder, at antallet af kunder i løbet af syv-otte år kan stige fra de nuværende 68.000 fjernvarmekunder til små 80.000 kunder hos Fjernvarme Fyn. Dertil kommer de 20-30.000 fjernvarmekunder hos Fyns andre fjernvarmeselskaber, hvor flere også planlægger markante udvidelser.