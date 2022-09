International politik flyder i rørene: Fynsk gasledning skal afskære Putin

Intens og international geopolitik er tirsdag begyndt at flyde henover Fyn.



Det slog den polske klima- og miljøminister, Anna Moskwa, mere eller mindre fast, da hun var med til at åbne for gassen i de rørledninger, der blandt andet går over Fyn fra Nordsøen til Polen.

- Det er absolut farligt at være afhængig af russisk gas, sagde den polske minister.

Lige netop den afhængighed er angrebsmålet med Baltic Pipe - som den nye 900 kilometer gasledning fra Nordsøen over Danmark til Polen hedder.

- Vi hjælper polakkerne med at blive mindre afhængige af russisk gas, slår juridisk professor i energi- og forsyningssikkerhed på SDU Bent Ole Gram Mortensen fast.



Og dermed har de danske og fynske rør stor geopolitisk betydning, ifølge professoren.

En betydning, der kun er blevet understreget af dagens bevågenheden på to andre gasledninger. De russiske gasledninger, Nord Stream 1 og 2, er nemlig blevet betydeligt beskadiget samme dag som Baltic Pipe åbnede.

Flere mistænker russerne for selv at stå bag.



Lækage kan være trussel

Militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puck Nielsen siger blandt andet til TV 2, at han finder sammentræffet pudsigt.

- Der kan ligge et signal (fra russerne, red.) her om, at I skal passe på, for de systemer, I sætter op til at gøre jer uafhængige af russisk gas, er også sårbare. Det er en underforstået trussel om, at det her også kunne ramme de andre gasledninger, siger Anders Puck Nielsen til TV 2.



Også de polske politikere ved dagens åbning var mistænkelige.

- Det er ret symbolsk, men vi håber ikke, at der er nogen sammenhæng, siger den polske minister Anna Moskwa til TV 2.



Bent Ole Gram Mortensen understreger dog, at de fynske gasrør ikke gør Polen uafhængig af Putins gas.



- Det er jo ikke et tryllemiddel, men det er et bidrag til det, siger professoren.

Ingen billigere gas

Udover den geopolitiske betydning, der nu flyder i rørene henover Fyn, så kan den nye gasledning give danskerne og fynboerne bedre forsyningssikkerhed.

- Hvad nu, hvis den forbindelse vi benytter fra Tyskland, den af den ene eller anden grund går ned, så kan vi nu trække gas ind med Baltic Pipe, forklarer Bent Ole Gram Mortensen.



Danskerne har nemlig ikke før haft en direkte linje til norsk gas.

Den nye forsyningsvej kommer dog ikke til at hjælpe på gaspriserne herhjemme eller for fynboerne.

- Den vil ikke få afgørende betydning for, om gasprisen falder. Der kommer ikke mere gas i systemet, fordi man laver sådan en stikledning, forklarer Bent Ole Gram Mortensen.



Økonomisk gevinst

- Vi kan også selv føre gas ind i Baltic Pipe og begynde at sælge til polakkerne, men det kræver, at vi får vores eget Tyra-gasfelet op og køre, ellers har vi ikke noget at sælge af.



Tyra-feltet er Danmarks største naturgasfelt, og er lige nu under genopbygning.

Ser man bort fra den nye eksportmulighed, så har danskere dog gavn af den nye rørledning alligevel.

- Vi regner med, at Danmark tjener på det her. Betalingen for at lade gassen flyde henover Danmark, den er med til at finansiere og vedligeholde vores egen gas, siger Bent Ole Gram Mortensen.



Energinet, der står bag opførelse af den danske del af Baltic Pipe, vurderer, at rørene vil give en samfundsøkonomisk gevinst på to milliarder kroner.

Kunne pengene være brugt bedre?

De samlede omkostninger til Baltic Pipe skønnes at beløbe sig til 12-16 milliarder kroner. Energinet - og dermed Danmark - finansierer cirka halvdelen af investeringen.



Og et af de afgørende kritikpunkter ved Baltic Pipe har netop været, at de penge kunne være brugt bedre på den grønne omstilling.

- Dem der vil være imod Baltic Pipe, er dem, der mener, at den forsinker den grønne omstilling og dermed udfasningen af naturgas, forklarer Bent Ole Gram Mortensen og fortsætter:



- Personligt tror jeg ikke, at vi kommer af med gassen så hurtigt, som mange håber, så jeg tror såmænd nok, at den ledning skal vise sig at have været en fornuftig beslutning.



Flere borgere på Fyn kritiserer også etableringen af den nye gasledning. Blandt andet Vestfyns Efterskole, hvor Baltic Pipe løber igennem. Her er 25 gamle egetræer blevet fjernet.