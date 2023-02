Stort internationalt træf: Jesper fik en skade i 2008 og har siden brugt sin tid på hjemmebyggede, fjernstyrede lastbiler

- Vi leger. Vi er bare store legebørn.

Så enkelt kan det siges om søndagens arrangement.

Ordene stammer fra Jesper Søndergaard, der har medbragt sin lastbil hele vejen fra Thy for at deltage i Internationalt Træf arrangeret af RC Model Truck Fyn for 11. gang.

- Det er social hygge og lidt nørderi, forklarer Jesper Søndergaard om passionen for fjernstyret lastbiler.

Over to dage bliver der snakket om lastbilmodeller og fjernstyrede kraner, som er blevet finpudset og kræset om siden sidste arrangement.