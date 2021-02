Iskoldt weekendvejr får sneen til at blive liggende

Det er muligt, at sneen er kuret af de fleste kælkebakker, men rundt om på Fyn ligger der fortsat op mod 15 centimeter sne. Her bliver den med al sandsynlighed liggende hen over weekenden.

Det bliver nemlig isnende koldt. Fredag vil temperaturerne ramme omkring en til to graders frost, men en lidt hidsig vind fra østlig retning vil få det til at føles betydeligt koldere - helt ned mod minus ti grader.

Læs også Se kortet: Her er der kælkebakker på Fyn

Dertil skal lægges, at der lokalt er risiko for flere snebyger.

En blæsende søndag

- I morgen- og formiddagstimerne er der mulighed for, at der kan komme lidt ekstra sne på jorden, og ellers ser det ud på eftermiddagstimerne mest tørt ud med mulighed for sol, fortæller Ellen Nybo fra TV 2 Vejret.

Et stabilt højtryk nord for Danmark betyder, at den kolde luft bliver hængende hen over weekenden.

Der bliver lørdag atter mulighed for vintersol på kinderne og hvidt nedbør foroven, inden det søndag og mandag bliver aldeles blæsende.

Læs også Efter alvorlig ulykke: - Vi sætter skilte op, hvis isen er sikker