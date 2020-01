Islandsk smertensbarn spøger stadig hos fynsk kæmpeentreprenør

Fyns største entreprenørvirksomhed, Munck Gruppen A/S, mærker stadig konsekvenserne af, at man ikke er lykkes med at vende resultatet hos sit islandske datterselskab.

For tre år siden købte Munck Gruppen A/S Islands største entreprenørvirksomhed, men det skulle vise sig at blive et smertensbarn, og allerede i slutningen af 2018 besluttede man at neddrosle datterselskabets aktiviteter.

Det problematiske indtog på Island betød, at koncernen, der beskæftiger knap 1.500 arbejdere, havde et underskud på 129 millioner kroner i regnskabsåret 2017/2018.

Langt fra så galt står det til for regnskabsåret 2018/2019, hvor man er endt med et positivt resultat på 15 millioner kroner før skat, men det er stadig et stykke fra tidligere tiders niveau, hvor man har været oppe på 134 millioner kroner.

Omsætningen er til gengæld vokset med ti procent til 2,25 milliarder, hvilket er koncernens hidtil højeste niveau. Det skyldes blandt andet flere internationale projekter, og ifølge direktøren ønsker man at holde fast i den strategi.

- Vi har ambitioner om at fastholde vores store engagement i internationale projekter. På tværs af koncernen har vi haft held til at opbygge en bred vifte af kompetencer, og det er vigtigt for os, at nye projekter kan medvirke til denne udvikling og gøre os stadig mere konkurrencedygtige, siger administrerende direktør Hans Christian Munck i en pressemeddelelse.

Organisationen i Island er blevet reduceret, og når det islandske datterselskabs sidste byggeprojekter er afsluttet i løbet af foråret, vil datterselskabet istedet fokusere på belægningsarbejder og større infrastrukturprojekter, skriver koncernen i en pressemeddelelse.

Samtidig vil en del af de islandske medarbejdere varetage opgaver relateret til Munck Gruppens projekter i Grønland, hvor man blandt andet har til opgave at udbygge lufthavnene i Nuuk og Ilulissat.

Koncernen vandt lufthavnsprojekterne i sommer, og de er blandt de større opgaver, som betyder, koncernens omsætning er vokset til sit hidtil største niveau. Derudover arbejder man på et større vej- og broprojekt i Ghana og på letbanen i Odense.