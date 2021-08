Jagter rekord: Fynske Norman sulten efter flere OL-medaljer

To guld-, en sølv- og to bronzemedaljer er der nu i Lasse Norman Hansens stadigt voksende samling af OL-medaljer, efter at han sammen med Michael Mørkøv vandt parløbet i den olympiske velodrom i Izu.



Dermed rykker cykelstjernen op på siden af roeren Eskild Ebbesen og skytterne Lars Jørgen Madsen og Niels Hansen Ditlev Larsen, der som de eneste i dansk sportshistorie har vundet lige så mange olympiske medaljer.