Jane Jegind får ny titel

Jane Jegind kan nu skrive en ny titel på CV’et. Hun er nemlig blevet valgt som menighedsrådsformand i Seden Menighedsråd.

Den 25. november afholdt Seden Menighedsråd et møde, hvor Jane Jegind blev valgt som ny formand.

Menighedsrådet består af otte medlemmer, hvoraf fem blev genvalgt fra det tidligere menighedsråd, og tre nye blev valgt ind.

14 år i byrådet

Jane Jegind meddelte i august, at hun stoppede i Odense Byråd, efter at have været rådmand i 14 år.

Dermed sagde hun også endegyldigt farvel til odenseansk politik, som hun har været en del af i 22 år - 15 af årene som spids- og borgmesterkandidat for Venstre.

Det kom dog ikke som en overraskelse, da Jane Jegind allerede sidste sommer proklamerede, at hun ikke ville stå på stemmesedlen til kommunalvalget i november 2021.

1. september begyndte hun i stedet som erhvervschef i Langeland Kommune.