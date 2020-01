Tallene står der sort på hvidt - markant flere børn får år for år en psykiatrisk diagnose. Spørgsmålet er, om flere børn end tidligere er syge, om psykiatrien deler flere diagnoser ud, eller om opmærsomheden på børnenes trivsel er blevet større.

Ifølge Niels Bilenberg er det en kombination af det hele.

Niels Bilenberg, der er børne- og ungepsykiater på OUH, mener at der er kommet et meget større fokus på psykiatriske diagnoser hos børn. Foto: Julie Lapp

- Der er kommet et meget større fokus på diagnoser generelt. Når er barn har vanskeligheder, er der flere, der går til lægen. På den måde stiger henvisningstallet, og det kan både være, fordi flere har reelle problemer, og også at man førhen gik under radaren, forklarer han.

Siden 1994 har et sæt kriterier kaldet ICD-10 været anvendt til at klassificere psykiatriske lidelser.

ICD-10 ICD-10 er det internationale diagnosesystem, som er udformet af verdenssundhedsorganisatione WHO. I det danske sundhedssystem benytter man ICD-10 til at klassificere psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser. ICD er en forkortelse for International Classification of Diseases and Related Health Problems, og ICD-10 er altså den tiende udgave af systemet. Se mere

- Kriterierne for en psykiatrisk diagnose har ikke ændret sig i over 25 år, men jeg tror, at det er blevet lettere at få en diagnose i dag, end det var for 20-25 år siden, fordi det er blevet mere accepteret, forklarer Niels Bilenberg og fortsætter:

- Det er ikke så stigmatiserende at få en diagnose, som det var for år tilbage. I dag tør man godt tale om, at man har angst, autisme eller adhd.

Efter en udredning bliver forældrene undervist i at forstå deres barns udfordringer. På den måde øger man barnets muligheder for at fungere med diagnosen.

" Det er blevet lettere. Det er blevet mere accepteret, og der er flere, der går til lægen og får en henvisning. Niels Bilenberg, børne- og ungepsykiater, OUH

- Når man får en diagnose som adhd eller autisme, kan vi ikke fjerne sygdommen. Man bliver ved med at have det med sig ind i voksenalderen, og man kan sammenligne det med et handikap. Man har nogle vanskeligheder, som man skal lære at leve med. Og hvis forældrene bliver bedre til at være forældre til et barn med adhd eller autisme, og skolen tager bedre hensyn, giver det mening at få en diagnose, forklarer Niels Bilenberg.

00:56 Niels Bilenberg forklarer, at der er en stigning i antallet af psykiatriske diagnoser til børn. Video: Julie Lapp Luk video

Selvom ICD-10-kriterierne ikke har ændret sig i over 25 år, er der flere børn, der får en diagnose, mener Niels Bilenberg.

- Det er blevet lettere. Det er blevet mere accepteret, og der er flere, der går til lægen og får en henvisning. Og så gør vi meget for at formidle viden til skole og forældre, så hvis man har et barn med den slags vanskeligehder, kan det fanges meget tidligere. Jo tidligere man finder det, jo nemmere bliver det at leve med, understreger han.

Det er en god ting, at flere får diagnoser, fordi det er med til at give barnet en bedre fremtid, at de ved, hvad vanskelighederne kommer af. Men derfor håber Niels Bilenberg ikke, at udviklingen fortsætter i samme retning, som den har gjort over de seneste ti år.

- Jeg håber ikke, at det bliver ved med at stige, men vi undersøger også, om der er noget i den måde, vi fungerer på i den morderne verden, der er med til at presse børn, som har det lidt svært, ud over kanten, siger han.