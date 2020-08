Fra lørdag bør alle toge, busser og perroner være fuld af blå eller hvide mundbind, når den nye lov om brug af mundbind i offentligt transport træder i kraft.

Men fredag – dagen før loven bliver gyldig – er det ikke mange, der bærer de blå bind på Odense Banegård.

- Jeg har et mundbind, men jeg tager det først på i morgen, siger Faizan Qurishi og viser stolt sin genanvendelige maske fra Silvan frem.

- Jeg har nogle mundbind liggende derhjemme, men jeg vil først bruge dem, når det bliver lovpligtigt, siger studerende Sissel Roya Madsen.

- Det er jo først fra i morgen, så jeg har det ikke på i dag. Jeg skal lige op og finde nogle mundbind i byen, siger pensionist Elin Christensen.

Stikprøven af TV 2 Fyn viste, at én ud af fem på Odense Banegård bar mundbind, dagen før lovkravet om brug af mundbind på stedet træder i kraft. Foto: Lasse Beck Frost

For dyrt, ikke et krav og ikke så lækkert

En stikprøve på 100 personer lavet af TV 2 Fyn viste, at 19 personer bar mundbind på Odense Banegård. Blandt de adspurgte uden mundbind er der forskellige grunde til ikke at bære det.

- Jeg er på SU og skal selv betale for det, så er det mange penge i længden, når man skal skifte hele tiden, siger studerende Sissel Roya Madsen.

- Jeg synes ikke, det er så lækkert at have på. Og så havde jeg heller ikke nogen, siger Elin Christensen.

Faizan Querishi læner sig mere op ad, at det først er et lovkrav fra lørdag.

- Sundhedsmyndigherne har jo først gjort det obligatorisk fra i morgen. Så hvis de ikke har gjort det til et krav fra nu, så må risikoen ikke være så stor. Så der følger jeg deres anbefaling, siger Faizan Qurishi.

Han har for to måneder siden købt et genanvendeligt mundbind i Silvan og synes egentlig, det er en god idé.

- Vi skal holde smitten nede, så jeg synes, det er rigtig godt. Det burde jo nok have været indført noget før, siger han og lægger mundbindet ned i tasken igen.

De adspurgte regner dog med, at de fleste vil bære mundbind, når lovkravet begynder lørdag. Foto: Lasse Beck Frost

Bortvisning eller bøde i busserne

Men det er alligevel en god idé at bære mundbind fra lørdag, hvor det er et lovkrav. Man kan blive bortvist eller afvist i bussen og i værste fald få en bøde.

- Man kan blive bortvist fra transportmidlet, hvis man ikke har det på, og man kan få en bøde for ikke at følge anvisningerne, siger direktør for FynBus Carsten Hyldborg.

Direktøren oplyser dog, at det kan blive svært at holde styr på, om alle overholder kravet, da det er kontrollørernes opgave at kontrollere det.

- Hverken politiet eller vi kan garantere, at borgerne 100 procent overholder reglerne. Det må komme an på en prøve. Hvis vi bliver udfordret af det, så må vi i sidste ende ansætte flere kontrollører, siger han.