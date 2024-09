Jens vil redde lukningstruet virksomhed - og støtten vælter ind

Det er egentligt ret simpelt for Jens Korsgaard.

- Det er en no-brainer, at det her skal videreføres. Interessen for, at der er fisk at fange og at de har det godt, er stor fra fiskere i alle afskygninger.

Det siger han efter, det er kommet frem at Fyns Laksefisk, der står for opdræt af primært ørreder skal lukkes, da FGU Fyn ikke må drive en underskudsgivende virksomhed. De seneste fire år har Fyns Laksefisk kørt med et samlet underskud på 2,6 millioner kroner og en fremskrivning viser, at underskuddet vil ramme knap fire millioner kroner i 2025. Penge der skal findes andre steder på uddannelsen.

Derfor blev det sidst i august meldt ud, at Fyns Laksefisk lukker til juni næste år.