Det bliver en helt særlig kamp for Jeppe Tverskov, når FC Nordsjælland og OB i dag krydser klinger på fodboldbanen, det fortæller spilleren til mediet Bold.dk.

- Det er specielt for mig, og jeg glæder mig først og fremmest til at se mange de gamle, selv om der har været stor udskiftning og næsten kommet et nyt hold, siger midtbanespilleren til fodboldmediet.

Jeppe Tverskov har spillede 228 kampe for OB, før han i sommer skiftede til FC Nordsjælland.