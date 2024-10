Jernbanen var overalt som edderkoppespind: Nu er de fleste tog væk - særligt én ting tog livet af dem

- Da jernbanen kommer til, er den jo det sorteste. Det osende damplokomotiv bliver et ikonisk billede på industrialisering. Den her jernbane, der dels selv bruger kul, men også bringer det ud til fabrikkerne, som opstår rundt omkring, forklarer han i et afsides mødelokale, mens de besøgende begynder at stimle sammen til de hellige haller på museet.

- Jernbanen kan ikke se sig fri for at have haft enorme CO2-udledninger, siger han som en opsummering på flere års forskning, der kulminerer i bogudgivelsen "Den sorte omstilling", som udkommer 11. oktober.

- Togene sviner voldsomt, og CO2-udledningerne vokser gevaldigt fra 1880 og kulminerer omkring anden verdenskrig. Vi kan se, at omkring 1950 sker der et drastisk dyk i udledningerne, fordi man udfaser damplokomotiverne og for alvor satser på dieseltogene. Det var datidens "grønne" alternativ.

Langsom elektrificering

Men det grønne alternativ kunne sagtens gøres endnu grønnere med elektrificering. Teknologien til at elektrificere jernbanenettet har fandtes i omkring 140 år. Selv om vores elproduktion med kul har haft (og stadig i nogen grad har) et massivt CO2-aftryk, så betyder den manglende elektrificering og manglende eltog, at der til dags dato stadig køres med regionaltog på diesel over Fyn.

- Teknikken har været der siden begyndelsen af 1900-tallet. Se eksempelvis S-togene fra 1930'erne, der er født elektriske. Det har i højere grad været et økonomisk spørgsmål, siger René Schrøder Christensen.