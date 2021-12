Jesper gik forgæves efter vaccine: Flere fynske apoteker er slet ikke klar

Flere borgere har derfor måtte gå hjem uden det forventede plaster på armen, og en af dem er Jesper Thykjær Ditlefsen.

- Man siger i medierne, at nu kan man blive vaccineret på apotekerne, så jeg gik ind på Region Syddanmarks hjemmeside, og der så jeg, at man kan blive vaccineret på apoteket i Bellinge, så jeg tænkte, at der kunne jeg lige være klar, når de åbnede.

- Der stod kun fem mennesker i kø, men så kom der en ud fra apoteket, som sagde at vi ikke kunne blive vaccineret, fordi de ikke havde fået leveret vacciner, fortæller han.

Mangler personale

Apoteker i Tommerup og Bellinge Apotek, Anja Claudia Hoffmann, fortæller, at de har modtaget vaccinerne, men endnu ikke er klar til at vaccinere.

- Vi har fået vaccinerne, men fordi det er gået så hurtigt, mangler vi at få lært personalet godt op. Vi vil gerne være sikre på, at det hele forløber forsvarligt. Derfor har vi valgt at vente med at begynde, til personalet er uddannet til det.

Men der står på regionens hjemmeside, at I er klar fra i dag?

- Det er selvfølgelig træls, hvis nogen går forgæves. Det er vi kede af. Jeg vil prøve at undersøge med regionen, om det kan rettes, siger Anja Claudia Hoffmann.

Hun anbefaler, at man følger med på Bellinge Apoteks facebookside, hvor de vil opdatere, når de er klar.

Jesper Thykjær Ditlefsen har nu tid til sit tredje stik hos sin egen læge mellem jul og nytår, men da han er førtidspensionist, ville han gerne have vaccinen i dag, så andre, der ikke kan få fri midt på dagen, kan få gavn af hans lægetid.

Det var som bekendt ikke muligt, og turen fra hans hjem i Haarby til apoteket i Bellinge var derfor forgæves.

- Det giver slet ingen mening.

- Man hører ikke om andet i medierne, end at man skal få sit tredje stik, så det er jo ikke i orden det her, siger Jesper Thykjær Ditlefsen.

Troede først de skulle vaccinere mandag

Bellinge Apotek er ikke de eneste, der ikke er klar til at vaccinere mod corona. Ifølge Region Syddanmarks hjemmeside, skulle det også være muligt at få sit første, andet eller tredje stik på Ejby Apotek i Middelfart Kommune og Aarup Apotek i Assens Kommune, men heller ikke her er de klar.

På begge apoteker har de ligesom i Bellinge måttet afvise folk, der var mødt op for at få vaccinen torsdag.