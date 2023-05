Jim Lyngvild åbner camping for luksus-vikinger

Fynske Jim Lyngvild åbner sammen med IT-direktør Mads Hedegård et nyt feriekoncept i Nordjylland. Konceptet skal trække gæster til fra nær og fjern, og ifølge en pressemeddelelse appelerer det til luksus-vikinger.

I første omgang er det stedets restaurant der åbner, og Jim Lyngvild lover en 'gourmet-oplevelse i international klasse'.

Det nye feriekoncept kalder folkene bag for Viping - en sammentrækning af viking og camping. Konceptet introduceres snart på Bramslev Bakker Camping, som lige nu er i gang med at få den helt store makeover. Det betyder at der snart kan lejes luksustelte i en ramme, hvor man også oplever den danske vikingehistorie, står der i pressemeddelelsen.

- Da jeg så Bramslev Bakker forelskede jeg mig med det samme, og forestillede mig, hvordan det må være at vågne i så smukke omgivelser, hvor vores vikingeforfædre har boet. Jeg har bare det problem, at jeg hader at slå telt op og sove på luftmadras, som falder sammen. Hvis jeg skal på campingferie, så skal det være lidt mere komfortabelt og en smuk oplevelse for både sjælen og øjnene. Vi skaber det koncept, jeg selv gerne vil besøge, siger Jim Lyngvild, der selv bor i en vikingeborg i Korinth.

De 28 kvadratmeter store telte med frit udsyn til stjernehimlen er individuelt indrettet med komfortable senge, siddepladser og skriveborde – alle med små hint til vores fælles vikingearv, fremgår det af pressemeddelelsen.

Stedet har plads til op mod 200 personer, og har allerede åbnet for Viping-bookinger.