Jim Lyngvild aflyser stort julemarked

Der bliver ikke noget julemarked på Ravnsborg ved Faaborg i år.

Siden 2015 har Jim Lyngvild huset tusindvis af gæster til et årligt julemarked, der kombinerer vikinger og jul. Men i år har han set sig nødsaget til at aflyse. Det sker på grund af den nuværende udvikling i smittetal af coronavirus.

- I år skulle vores julemarked have været afholdt den sidste weekend i november og den første weekend i december. Vi har fulgt situationen nøje og bevaret troen på, at corona ville være på retræte til den tid. Desværre må vi bare konstatere, at med de nuværende smittetal, så vil det ikke være forsvarligt at samle så mange mennesker i og omkring Ravnsborg, siger Jim Lyngvild i en pressemeddelelse.

Markedet tiltrak sidste år over 15.000 mennesker i løbet af de fire dage, det varede.

Det bød, udover de mange udstillere, på en mulighed for, at nysgerrige blikke kan få lov til at øjne borgen Ravnsborg helt tæt på. Jim Lyngvild har selv bygget vikingeborgen sammen med sin mand Morten og har boet der siden 2014.

Trods aflysningen er Jim Lyngvild ikke helt afvisende over for, at kunne tage imod et antal gæster, men det bliver ikke det vanlige julemarked-format.

- Lige nu er Morten og jeg i tænkeboks. Beslutningen om at aflyse er først lige taget, men hvis corona tillader det, og det praktisk kan lade sig gøre, vil vi nok forsøge en form for ”gårdbutik” med salg af mine egne designs og produkter, siger han.

Jim Lyngvild holder udover julemarkedet også hvert år et vikingemarked om sommeren. Det er indtil videre stadig planen at holde en udgave næste år fra 4.-6. juni.