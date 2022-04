Jobbanker med studerende skal sikre hænder til ukrainere

Det kan blive en stor mundfuld for kommunerne at skaffe ekstra hænder til at hjælpe med modtagelsen af ukrainske flygtninge.



Derfor vil studerende fra tre uddannelser stille deres arbejdskraft til rådighed for kommunerne i nye jobbanker. Blandt andre studerende fra University College Lillebælt.

Det forklarer Caroline Holdflod Nørgaard, forperson for Lærerstuderendes Landskreds.

- Vi er omkring 10.000 lærerstuderende i hele landet. Vi oplever, at rigtig mange gerne vil hjælpe i den her situation. Så hvis kommunerne har brug for os, kan vi træde til i stort omfang, siger hun.

Bag initiativet står Kommunernes Landsforening, Lærerstuderendes Landskreds, Pædagogstuderendes Landssammenslutning og Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende.