Jonas må undvære Tinderbox i år: Nu genopfører han festivalen i sommerhuset 

Torsdag skulle tusindvis af glade festivalgæster have været med til at åbne Tinderbox 2020 i Tusindårsskoven ved Odense.

Men sådan gik det som bekendt ikke. Den 7. april meddelte arrangørerne, at årets Tinderbox blev aflyst på grund af det forsamlingsforbud, der blev indført som følge af coronavirus.

Det betød samtidig, at Jonas Kvist Jepsen og hans tre venner ikke kunne komme på Tinderbox sammen. Men bare fordi Tinderbox er udelukket i år, betyder det ikke, at de fire venner ikke kan komme på festival.

Minifestival i sommerhus

De fire festivalhungrende venner har nemlig arrangeret deres egen erstatningsfestival i et sommerhus ved Dalby Bugt ved Mesinge på Nordøstfyn. Festivalen, som kun har fire deltagere, har de døbt Dalby Bugt Festival.

- Vi har linet det op fuldstændig som en rigtig festival. Stor plakat med masser af kunstnere, heriblandt mange af dem som skulle have været på Tinderbox i år, forklarer festivalarrangør Jonas Kvist Jepsen.

Der er fordelagtige priser på de kolde drikkevarer i køleskabet. Foto: Natacha Djervad Danielsen

Den lille selvgjorte festival har to scener: én storskærm i haven og et fjernsyn indenfor, hvor der vil blive vist koncerter med elektroniske DJ's i aftentimerne.

Røgmaskine og gratis drinks

Indendørsscenen er inspireret af Magic Box-scenen på Tinderbox, hvor der bliver spillet elektronisk musik, forklarer Jonas Kvist Jepsen.

- Vi har nogle redskaber. Vi har blandt andet investeret i røgmaskiner og lidt lys, så vi får den helt rigtige stemning. Magic Box er en elektronisk scene, hvor der kommer en masse DJ’s. Så vi kommer til at stå her i aften og fyre den af og spille lidt beer pong, forklarer han.

I køleskabet er der også fyldt godt op med kolde drikkevarer, så de fire venner kan komme i den rette festivalstemning. Modsat Tinderbox er baren her gratis, men trods de billige priser er Jonas Kvist Jepsen ikke bange for at løbe tør.

Der er sørget for mad og røgmaskine på den elektroniske scene inde i sommerhuset. Foto: Natacha Djervad Danielsen

- Der er fyldt godt op i køleskabet, så man kan se, at der er mere, hvor det kommer fra. Der er i hvert fald nok til alle tre dage, skulle jeg mene.

Kun for sjov

Men selvom der sørget for gratis drinks, lys, røgmaskine, storskærm, musik og armbånd, er der bare tale om en gimmick for vennerne, understreger han.

Musikplakaten for weekendens minifestival ved Dalby Bugt. Foto: Natacha Djervad Danielsen

- Det er bare for sjov. Det er for at få den her festivalstemning. Og så er det lidt ironisk med storskærme og gå og pynte op, men det er det værd for at kunne hygge os sammen, siger Jonas Kvist Jepsen.

Dalby Bugt Festival fortsætter frem til lørdag den 27. juni, hvor festivalen lukkes med en koncert på fjernsynet med den hollandske DJ Armin van Buuren ved midnatstid.