Joy trodser kroniske smerter og løber Royal Run

Smerter.

Sådan beskriver 42-årige Joy van Elzelingen fra Søndersø, de kronisk smerter, som hun oplever på grund af sygdommen fibromyalgi

- Jeg har siddet meget stille, fordi det gør ondt, når jeg løber. Men det er mig, der styrer min sygdom og ikke den, der styrer mig, understreger hun.

Derfor stiller hun til start sammen med de 14.000 andre løbere, der ventes til Royal Run 1. juni i Odense. Af samme grund er hun allerede nu godt i gang med løbeturene.

- Det giver helt klar noget, når man kommer ud og oplever, at man godt kan, forklarer hun.

Har allerede én medalje

Sommerens royale løb er bliver ikke første gang, hvor Joy van Elzelingen stifter bekendtskab med konceptet. I 2019 tog hun turen til Aarhus for at gå en del af Royal Run sammen med sin datter.

- Næste år kan du da løbe den, mor, udbrød datteren efter løbet, forklarer Joy van Elzelingen.

Hvad er fibromyalgi? Ved fibromyalgi har man smerter i knogler, led og muskler. Man kan på nuværende tidspunkt ikke helbrede fibromyalgi – det hænger sammen med, at man ikke kender årsagen til sygdommen. Kilde: Patienthåndbogen

Derfor snørrer hun nu løbeskoene, så hun kan gennemføre løbet i Odense og vinde en Royal Run-medalje anno 2020.

- Jeg udsætter ikke mig selv for det her uden at få en medalje, siger hun med et smil og tilføjer:

- Royal Run-medaljen er bare en stor og flot medalje.

