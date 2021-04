Jubel hos fynske restauranter: - Det en lille bombe, der er sprunget

Trods den tidligere tilladelse til at åbne for udendørsservering 21. april havde mange fynske restauranter besluttet sig for fortsat at holde lukket.



Hos Roeds Brasserie var den oprindelige plan således først at åbne for udeservering 6. maj. Men nu bliver der altså åbnet for det hele 26. april, fortæller indehaveren.

- Forskellen er enorm i forhold til udgangspunktet. Det er en helt anden verden, siger han.

Flere ringer og bestiller

Under Uret i Svendborg er da også stået op til en travl morgen. Her ved man allerede, at der bliver åbnet for gæster inde og ude fra onsdag, fortæller daglig leder Anders Jensen.

- Vi får rigtig travlt. Men vi er så heldige, at vi godt kan nå at få varer, så vi genåbner onsdag, siger han.

Det bliver presset, men lederen ser det ikke som en mulighed at åbne senere. Og telefonen har da også allerede ringet flere gange med bestillinger. Så "det tegner godt", lyder det.