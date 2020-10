Jubilaren og matchvinderen Eriksen: Det er meget specielt

Onsdagens 1-0-sejr over England på Wembley var en meget speciel oplevelse for Christian Eriksen.

Han spillede sin landskamp nummer 100, og han blev matchvinder på det ikoniske stadion, der tidligere har været hans hjemmebane for Tottenham.

- Det føles specielt at vinde og først og fremmest at spille 100 landskampe. Vi slog England på Wembley, og det har vi ikke gjort i 37 år. Så det er meget specielt at stå her som sejrherre, siger Eriksen.

Rødt kort

Han medgiver, at vilkårene var gunstige, efter at England blev reduceret til ti mand i første halvleg, da Harry Maguire fik rødt kort.

- Efter de fik smidt en mand ud, havde de vel ikke fem afleveringer langs jorden i anden halvleg. Det var i luften og på andenbolde, at de var farlige. De havde chancerne og dødboldene, som de var farlige på.

- Jeg ved ikke, om det var det rigtige hold, der vandt. Det var meget 50-50, synes jeg, siger han til Kanal 5.

Straffesparksmålet blev scoret kort efter Maguires udvisning. Eriksen hamrede bolden højt i midten af målet.

- Nu havde jeg sparket otte ud af ti ned til siden, så jeg måtte hellere ændre det lidt. Og heldigvis følte jeg mig godt tilpas og vidste allerede inden sparket, at den skulle ind i midten, siger fynboen til tv-stationen.

Med sejren kan Danmark ikke længere rykke ned fra øverste Nations League-niveau.