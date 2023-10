Juleaften i sygesengen: Hospitaler søger besøgsvenner

Det er aldrig sjovt at være indlagt på hospitalet, men særligt jul og nytår er mange kede af at bruge i en hospitalseng.

Derfor søger Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus 80 frivillige besøgsvenner, der kan hjælpe til i højtiden.

Og de ekstra hænder gør en forskel.

- De frivillige gør en indsats på to aftener på året, hvor de fleste ønsker at være hjemme hos familien, og hvor det kan føles enormt ensomt at skulle være indlagt. De frivillige hjælper personalet med at gøre de aftenvagter lidt mere specielle for patienterne, fortæller en sygeplejerske.

Det er tredje gang at OUH har frivillige besøgsvenner på disse to aftener.