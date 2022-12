Juleanden er reddet: Prisen på el falder gevaldigt juleaften

Den langtidsstegte and bliver reddet af lave elpriser.

En kombination af blæsvejr i Nordsøen og det nordlige Tyskland, samt juleferie i industrien har fået prisen på el til at drible nedad henover julen.

Juleaftensdag vil prisen svinge mellem 2,70 og 2,80 kroner per kilowatt-time, når man medregner afgifter, moms og tariffer.

Det er lavere end juleaften sidste år, og det er også mindre, end det har været de meste af december måned.

Det skriver brancheorganisationen Green Power Denmark i en pressemeddelelse fredag.

De har regnet ud, at det vil koste syv kroner i strøm at langtidsstege sin and og det er altså omkring to kroner mindre end sidste år.

- Elprisen har været relativt høj i løbet af december, men juleaftensdag bliver ikke skræmmende. Så der er ingen grund til at vogte på elmåleren, siger energianalytiker i Green Power Denmark Kristian Rune Poulsen i pressemeddelelsen.

Ifølge analysen, vil der mellem klokken fire og seks om aftenen være en kogespids, hvor elprisen stiger en smule. Den stiger dog ikke markant, da mange spiser sammen, og der derfor ikke er gang i så mange køkkener, som der normalt kan være i hverdagen.

