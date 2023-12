Julefreden er slut: Se hvornår du skal køre for at undgå den værste trafik

Når de sidste rester af julemaden er spist, og bilen er pakket, drager rigtig mange danskere på tværs af landet for at komme hjem fra juleferie.

Derfor forventer Vejdirektoratet forlænget rejsetid og kødannelser på vejene tirsdag - 2. juledag - der erfaringsmæssigt er en af årets store rejsedage.

- Vores forventning er, at der kommer til at være meget trafik i morgen særligt mellem klokken 11 og 15, siger Simon Swaim fra Vejdirektoratet.

Derfor lyder opfordringen, at man kører i god tid og helst så tidligt som muligt eller ud på eftermiddagen eller aftenen.

- Hvis folk er gode til at sprede sig ud i løbet af dagen, kan det være, at vi er gode til at undgå kø, siger han.

Fyn er knudepunktet

Det er særligt på strækningen fra Jylland til Sjælland, at Vejdirektoratet forventer mange biler på vejene.

Men der er for nu ikke noget, der tyder på, at tirsdagens trafik bliver værre, end det har været tidligere år på 2. juledag.

Det siger Simon Swain, der påpeger, at vejret heldigvis er med os her på den anden side af jul.

Man bør dog stadig holde sig opdateret, inden man drager afsted, hvis der skulle være uheld på vejen hjem, der kan forsinke ens hjemrejse.

Hvis man kan vente til onsdag den 27. december med at sætte sig i bilen og køre hjem, forventer Vejdirektoratet derimod, at trafikken vil blive afviklet uden større forsinkelser.

Storm påvirkede juletrafikken

Da julemaden endnu ikke var spist, og bilerne var tætpakkede med julegaver, var det dog en anden sag. Stormen Pia meldte sin ankomst lige op til jul. Og det komplicerede trafikken på tværs af landet.

Storebæltsbroen og andre broer i landet måtte af flere omgange lukke på grund af stormen.

Det skabte både forsinkelser, længere rejsetid og kødannelser på vejene. Selv for dem, der ikke rejste hjem til jul med bil, men derimod tog toget, måtte mange se sig slået af stormen.

På grund af stormen Pia blev flere togafgange flere steder i landet aflyst, og trafikken var generelt præget af forsinkelser.