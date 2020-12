Julegave til Kongernes Samling: Jim Lyngvild forærer broche til Rosenborg Slot

Grevinden Danner blev født under navnet Louise Rasmussen. Hun kom fra underklassen og voksede op i indre København som en af gadens fattige børn. Frederik 7. var gift for anden gang, da han og Louise Rasmussen indledte deres forhold.

I 1850 blev de gift og Louise tog navnet Grevinde Danner, og hun blev derved kongens tredje hustru. Set i lyset af Grevinde Danners status som borgerlig i 1800-tallets opdelte klassesamfund, var ægteskabet utåleligt for store dele af borgerskabet og aristokratiet. Ægteskabet udgjorde en stor politisk belastning for Frederik 7., men kongen fastholdte forholdet med Danner.

Frederik 7. døde i 1863 og for de penge Grevinden arvede af kongen, oprettede hun stiftelsen for fattige kvinder og børnehjemmet på Jægerspris Slot. Grevinde Danner kan den dag i dag ses som en forgangskvinde, der med denne donation var en af de første i Danmark til at gå ind i humanitært arbejde af så store dimensioner.