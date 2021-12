Julen kan blive en trafikal joker på Fyn

Trafikken vil hovedsageligt bevæge sig på tværs af landet i begge retninger mellem Jylland og København, og det lægger ekstra pres på Fynske Motorvej.

Lillejuleaften kan der være risiko for tæt trafik og kødannelser. Her anbefaler Vejdirektoratet, at man undlader at køre mellem klokken 11 og 14, hvor risikoen for forsinkelser er størst.