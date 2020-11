Julestemning 254 meter over havet: Storbæltsbroen tænder årets juletræer

Traditionen tro blev der fredag kastet lys over Storebælt - julelys.

To juletræer er sat op på de 254 meter høje pyloner af Storebæltsbroen, og frem til slutningen af december vil bilister på broen blive mødt af de to juletræer højt over havets overflade.

Ikke klassiske juletræer

Der er ikke tale om juletræer i klassisk forstand, da de skal kunne holde til ekstremt vejr på toppen af broen.

I stedet for gran består de derfor af en seks meter høj mast, hvor der er monteret seks wirer med lyskæder med LED-pærer.

Derudover har de to helt særlige julestjerner, som kan ses langvejs fra.

Juletræerne tændes klokken 12 den sidste fredag før første søndag i advent. De slukkes igen den sidste hverdag i december.

Læs også Rengøringsrobot gør shoppingcenter klar til julehandel