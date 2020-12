Juletrafik på Fyn: Undgå Fynske Motorvej lillejuleaften og anden juledag

Selvom myndighederne anbefaler så lidt rejse som muligt i lyset af coronaudviklingen, vil der for mange fynboer være køreture til familie over både Lillebælt og Storebælt før og efter juleaften.

Forventer man at køre 23. december mod især Jylland, skal man dog være forberedt på at væbne sig med lidt mere tålmodighed.

Undgå at køre mellem 10 og 14

Ifølge Vejdirektoratet vil trafikmønstret for i år nemlig ligne tidligere år, hvor især lillejuleaften og anden juledag kan blive trafiktunge dage.

Anbefalingen fra Vejdirektoratet er, at man lader bilen stå i tidsrummet 11-14 den 23. december, hvis juleaften foregår hos familien i Jylland eller retning mod Jylland.

Vejdirektoratet anbefaler at undgå vejene mellem 11 og 14 23. december og mellem 10 og 14 26. december. Foto: Vejdirektoratet

Hvis 2. juledag enten byder på hjemrejse eller endnu en flæskestegsfyldt julefrokost, så gælder det den modsatte vej mod Sjælland, hvor der er størst risiko for forsinkelse mellem klokken 10 og 14. Anden juledag er som regel årets største rejsedag.

Ingen fare for snefyldte veje

Inden speederen trædes i bund, er det altid en god idé at tjekke vejrforholdene, for sne og frost kan altid være en stor udfordring og en ubekendt faktor i forhold til juletrafikken.

I år ser det grå vejr dog ud til at fortsætte året ud. TV 2 Vejrets hvidjulsbarometer viser med en uge til juleaften fem procents chance for landsdækkende hvid jul. Alligevel er der mulighed for lokalt snefald juleaftensdag forskellige steder i landet.

Selvom der ikke er store chancer for snedækkede veje, kan kraftig vind også volde problemer for trafikken i form af lukkede veje og væltede træer, hvilket også kan betyde, at der kan komme restriktioner på de større broer.