Jylland og Sjælland har 17 - Fyn har ingen: - Det, synes jeg, er lidt ærgerligt

I Jylland er der 11 af dem.

På Sjælland og Bornholm seks.

På Fyn? Ingen.

Efter Odense Kaserne lukkede i 1998, har Fyn stået uden en kaserne. Men det skal der laves om på, hvis det står til Dansk Folkeparti.

- Det, synes jeg, er lidt ærgerligt. Fyn ligger midt i landet, der er masser af gode muligheder for at træne og øve sig, lyder det fra DFs forsvarsordfører, Alex Ahrendtsen.

DF ønsker sig en fynsk kaserne

I maj tager politikerne på Christiansborg hul på forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig.

Dansk Folkeparti vil femdoble antallet af værnepligtige og forlænge værnepligten fra fire måneder til ni, måske op til 12 måneder.

Det vil ifølge Ahrendtsen betyde flere soldater, som har brug for et sted at være. Og partiet så gerne, at det blev i det fynske landskab på en ny kaserne.



- Vi tror på, at det er godt, at militære institutioner er tæt på folk, så forsvaret atter bliver en del af samfundet, sådan som det har været tidligere og ikke er længere, siger Alex Ahrendtsen (DF).

Venstre: For få arbejdspladser på Fyn

Hos Venstre er gruppeformand Lars Chr. Lilleholt enig i, at forsvaret og millitæret skal være mere synligt i hele Danmark - også på Fyn.

- I dag er vi i en situation, hvor der er 41 ud af forsvarets cirka 20.000 ansatte og medarbejdere, som har deres job på Fyn. Det er ganske enkelt for lidt, siger Lars Chr. Lilleholt (V), der fra 2020 til 2022 var forsvarsordfører i partiet.

Han vil derfor kæmpe for i det kommende forsvarsforlig, at forsvaret bliver mere synligt på Fyn. Om det skal være en kaserne eller 'andre aktiviteter', bør afhænge af, hvad der passer bedst ind i forsvaret, mener han.

- Så vi både tager hensyn til, at der er lokale hensyn, men jo også tager hensyn til, at vi skal have et forsvar, som kan forsvare Danmark så godt som overhovedet muligt og dermed sikrer, at vi får de rigtige institutioner placeret de rigtige steder.

Droner og flådefartøjer også på radaren

Lars Chr. Lilleholt (V) fremhæver droner som et felt, hvor det er oplagt at se mod Fyn i forsvarsforhandlingerne.



- Jeg ser jo meget, meget gerne, at vi får placeret forsvarsaktiviteter inden for droner ude i HC Andersen Aiport. Det vil give fynske arbejdspladser og også kunne bidrage til at gøre forsvaret mere synligt i det fynske område.

Det giver ifølge Alex Ahrendtsen god mening. Et andet relevant område med potentiale for Fyn er byggeriet af flådefartøjer, mener han.

- Dansk Folkeparti vil gerne opgradere flåden, fordi vi bliver nødt til at patruljere i Arktis, de indre farvande og i Østersøen. Det kræver flere skibe, og der har vi Odense Havn med masser af kompetencer og dygtige folk, både på design og på bygningsdelen, så det vil være oplagt, fordi de skaber rigtig mange arbejdspladser.

De to fremhæver begge de gode samarbejde hos fynskvalgte politikere på tværs af partier om at få lokale ønsker til at stå stærkest muligt.

Nuværende bør gøres 'større, bedre og fri for skimmelsvamp'

At den lokale ønskeliste bliver trukket frem, er helt normalt ved forsvarsforhandlinger, lyder det fra Peter Viggo Jakobsen, der er lektor på Forsvarsakademiet.

- Det er det, vi ser hver gang, når vi starter op med forligsforhandlinger. Så går der sognerådspolitik i den, og så prøver de folkevalgte selvfølgelig at tilgodese deres egen valgkreds.

Derfor vil det hver gang være en afvejning af, hvad de folkevalgte politikere ønsker, og hvad forsvarschefen og forsvarskommandoen siger giver mening set med deres briller, forklarer Peter Viggo Jakobsen.

- Ender der med at ligge et eller andet på Fyn, så er det absolut ikke en blomst, der er groet i Forsvarets have.

Personligt er han ikke overbevist om udsigten til en fynsk kaserne.

- Jeg tror, det her forlig først og fremmest kommer til at handle om at få det, vi allerede har, til at virke og udbygge det. Og der har vi nogle kaserner i dag, som er nødt til at være større og bedre og være fri for skimmelsvamp. Jeg tror, det er der, man skal starte.

