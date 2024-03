Kadetter skal hjælpe Fyns Politi

Fyns Politi vil gerne have politikadetter til at hjælpe politiet med nogle af de opgaver, betjentene skal varetage.

Det er typisk opgaver som bevogtning, tilsyn og fangetransporter. Fyns Politi har mulighed for at rekvirere otte politikadetter, der vil hjælpe politiet med at aflaste de travle betjente.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at politiet og Fyns Politi har haft travlt igennem meget lang tid. Det er heller ikke nogen hemmelighed, at der er løbet ekstra opgaver på hen ad vejen. Så det her er en af vejene til at rekruttere nogen, der kan hjælpe os med nogle målrettede opgaver, siger politidirektør i Fyns Politi Arne Gram.