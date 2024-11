Kæmpe aftale er på plads - ti procent af landet skal ændres

Den grønne trepart er på plads.

Det betyder, at kvælstofudledningen skal reduceres med 13.780 tons. Det står der i aftalen, som TV 2 har set. Det er markant mere end det forlød tidligere i forhandlingerne, hvor en reduktion på godt 12.900 ton var i spil.

Kvælstof fører blandt andet til iltsvind i vandet omkring Fyn og andre området i Danmark. Særligt i 2024 har havets tilstand været meget dårlig og iltsvindet er blevet kraftigere og mere udbredt.

Det er regeringspartierne samt SF, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre, der har indgået aftale om 'Implementering af et Grønt Danmark'. Det nationale indsatsbehov tager udgangspunkt i scenarie 1 – med undtagelse af Bornholm. Det skriver TV 2

Enhedslisten forlod søndag forhandlingerne, da partiet ikke mener aftalen er ansvarlig nok.

Store ændringer

Med den nye aftale er parterne enige om, at 10 procent af Danmarks samlede areal i fremtiden skal omlægges til natur og skov.

Det skal ske frem mod 2045.

Aftalepartierne er også enige om, at der på tværs af landegrænser bør opereres ud fra fælles miljømål, og at Danmark derfor straks skal tage initiativ til at indgå en interkalibreringsaftale med Sverige og Tyskland.

Aftalen præsenteres klokken 10.15