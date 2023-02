Kæmpe guide: Masser af fynsk underholdning i vinterferien

Vinterferien er lige om hjørnet.

Rundt om på Fyn venter heldigvis et væld af finurlige vinterferieaktiviteter, som TV 2 Fyn her har samlet et overblik over.

Der er noget for enhver smag - hvad end du er til dyr, vandreture, tøndeslagning, museer, teater, oplevelser, uhygge, lysshows eller noget helt niende.

Klip på de grønne cirkler for at få et overblik over hvilke aktiviteter, der finder sted i dit område.