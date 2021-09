Kæmpe militærfly over Fyn: Her er forklaringen

Pludselig larmen, bulder og brag under åben himmel har sat gang i fynboenes undren i diverse Facebookgrupper.

Flere store lavthængende militærfly passerer i øjeblikket Fyn, og det kommer de til frem til den 7. oktober.

Men der er en god forklaring.

Night Hawk 2021

Øvelsen "Night Hawk 2021" blev skudt i gang 27. september. Det betyder, at danske jægersoldater, frømænd og deres kolleger fra en stor del af verden mødes i Danmark for at træne en lang række forskellige discipliner.