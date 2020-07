Kæmpeaftale på Fyn: Nature Energy indgår biogasaftale med Shell

Den fynske biogasvirksomhed Nature Energy og energivirksomheden Shell har indgået den største biogasaftale i verden til dato, når Nature Energy fremover skal sælge biogas til Shell Energy Europe Limited.

Ifølge den administrerende direktør i Nature Energy kommer den grønne omstilling for alvor på dagsordenen i hele Europa med aftalen, og det glæder ham.

- Aftalen er en blåstempling af biogas som en vigtig del af den grønne omstilling, som foregår over hele verden. Vi er stolte over, at en energimastodont som Shell investerer i biogas fra os, siger Ole Hvelplund i en pressemeddelelse.

Investering i fremtiden

Parterne ønsker ikke at offentliggøre den præcise størrelse på aftalen, men de oplyser, at det er den største aftale om biogas i verden.

HVAD ER BIOGAS? Biogas er et grønnere alternativ til naturgas, som er et fossilt brændstof ligesom kul og olie. Forskellen på de to gasser er at biogassen bliver fremstillet af forskellige typer organisk affald, mens naturgassen skal hentes op fra undergrunden. Selvom naturgas er et af de mere grønne alternativer til både olie og kul, så er biogassen altså mere eller mindre CO2-neutral. Kilde: Experimentarium.dk Se mere

- Aftalen er et kommercielt gennembrud for biogas, og den giver os samtidig flere muskler til at realisere nye biogasprojekter. Vi har ambitioner om at bygge flere storskala biogasanlæg i Danmark, Nordamerika og Europa, og her er aftalen med Shell et vigtigt skridt på vejen for Nature Energy, men også for den grønne omstilling, siger Ole Hvelplund.

Nature Energy har i dag ti biogasanlæg placeret rundt omkring i Danmark og vil i 2020 behandle mere end fem millioner ton biomasse på sit anlæg. Virksomheden går forrest i den grønne omstilling og roser Shell for at investere i det.

- Vi har i vores dialog med Shell virkelig kunnet mærke, at det er vigtigt for dem at bidrage til den grønne omstilling, så derfor er vi heller ikke i tvivl om, at det er det helt rigtige, at vi går sammen om at få mere biogas ud i Europa, siger den administrerende direktør.

Tilfredse med aftalen

Hos Shell er man glade for aftalen med den fynske biogasvirksomhed og ser investeringen i biogas som en del af sin bredere indsats for at levere flere og renere energiløsninger til samfundet.

- Vi tror på, at grøn og CO2-neutral biogas er en vigtig del af den grønne omstilling i dag og i fremtiden. Derfor er denne handel også en vigtig del af vores arbejde for at sikre klimavenlige energiløsninger til vores kunder i hele Europa, siger Jonathan McCloy, der er daglig leder hos Shell Energy Europe og fortsætter:

- Vi er meget tilfredse med denne store biogasaftale, som styrker vores relation til Nature Energy.