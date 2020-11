Kæmpesaks æder silo på fynsk havn

En 160 tons og 48 meter lang kæmpesaks ankom torsdag til Kerteminde Havn, hvor den mandag går i gang med sit næste måltid: den 50 meter høje FAF-silo.

Siloen skal rives ned for at gøre plads til det igangværende havneudviklingsprojekt.

Byggeherre på projektet er Milestone Development Group, som altså har valgt en løsning, der går ud på at klippe den store silo ned i stedet for eksempelvis at udføre en kontrolleret sprængning.

- Man har valgt en model, hvor man klipper siloen ned. Man begynder simpelthen fra toppen af, og så tager den i store bidder, fortæller Claus Lade, der er vicekommunaldirektør i Kerteminde Kommune.

Et andet alternativ havde været at rive siloen ned med mindre maskiner, men det ville tage længere tid end den uge, som man forventer, kæmpesaksen kan klippe siloen i stykker på.

Byudvikling på havnekajen

Når maskinen begynder på nedrivningen mandag, sætter den samtidig gang i det byudviklingsprojekt, der i løbet af de næste to år vil blive udført på Nordre Havnekaj i Kerteminde.

- På den her måde bliver nedrivningen meget effektiv. Maskinen er færdig på cirka en uge. Derefter vil der selvfølgelig stadig være en masse materiale, som skal køres væk, siger Claus Lade.

Projektet går ud på at skabe et helt nyt bykvarter på den gamle havnekaj.

7.000 etagemeter boliger

I oktober sidste år besluttede kommunalbestyrelsen at sælge Nordre Havnekaj til Milestone Development Group for ni millioner kroner.

Salget giver samtidig lov til, at Milestone kan bygge 7.000 etagemeter boliger på kajen.

Efter maskinen har klippet siloen ned, sendes den videre til Aalborg, hvor endnu et nedrivningsprojekt venter.