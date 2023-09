Kære statsminister: - Hvornår stopper udhulingen af min pension

71-årige Käte Larsen fra Refsvindinge på Østfyn vil gerne vide, hvordan regeringstoppen forholder sig til udhulingen af folkepensionen.

Landets folkepensionister er nemlig, ifølge en analyse fra Ældre Sagen, ikke blevet kompenseret på samme niveau som lønmodtagerne.

Käte Larsen starter derfor bilen i aften og sætter kurs mod Odense, hvor statsminister Mette Frederiksen (S), udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) og økonomiminister Jakob Ellemann-Jensen (V) er på charmeoffensiv for at komme i dialog med danskerne.

- Jeg synes, at det er dybt urimeligt, at folkepensionisterne skal stilles ringere end lønmodtagerne. Det er et problem, jeg gerne vil have statsminister Mette Frederiksen til at forholde sig til, siger Käte Larsen.

Hun baserer sit spørgsmål på en analyse, som Ældre Sagen har fået udarbejdet. Den viser, at folkepensionisterne har oplevet en større nedgang i realindkomsten end lønmodtagerne i løbet af de seneste års høje inflation.

Pensionisternes realindkomst er i gennemsnit faldet med lidt over syv procent fra 2020 til 2023, mens lønmodtagernes realindkomst i gennemsnit er faldet med fire procent, viser analysen.

- Jeg skal nok klare mig, men der er en skævhed, som gør, at folkepensionisterne i dag stilles ringere end lønmodtagerne, og det bør der rettes op på.

- Reguleringen er i forvejen to år bagefter lønudviklingen, og selv om jeg får ældrecheck og har fået varmehjælp, løser det ikke det langsigtede problem med udhulingen af min pension.



- Jeg har ikke brug for almisser. Jeg har brug for at få regulering, så jeg følger inflationstakten og ikke mister købekraft på den lange bane, siger Käte Larsen.

Mange hårdt ramt

Rigtig mange folkepensionister har fået udhulet deres månedlige rådighedsbeløb på grund af inflation, men de hårdest ramte er dog dem, som ikke modtager ældrecheck, fordi de har en disponibel indkomst eller en likvid formue, der ligger over grænsen på 95.800 kr. i 2023, oplyser Ældre Sagen.

De har ikke modtaget inflationshjælp på 2.500 kr. i 2022 og 7.500 kr. i 2023.

– Den her gruppe af pensionister står i en meget vanskelig situation. De har ikke modtaget inflationshjælp, og de er ikke nødvendigvis i en situation, hvor de kan bruge af deres opsparing, siger Bjarne Hastrup, der er direktør i Ældre Sagen.



Ældre Sagen foreslår derfor at fremrykke reguleringen af folkepensionen og alle andre forsørgelsesydelser – herunder blandt andet også førtidspension og SU – så ydelserne forhøjes med fem procentpoint ud over den almindelige regulering.



Forhøjelsen skal ske indtil købekraften er tilbage på normalt niveau.

- Det synes jeg er et forslag, som statsministeren bør forholde sig til, siger Käte Larsen, som glæder sig til at få et konkret svar fra landets statsminister.

TV 2 Fyn følger Käte Larsen og hendes jagt på et konkret svar fra statsministeren, når regeringstoppen i aften møder danskerne i Odense Congress Center.