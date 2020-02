Kærligheden trives: Flere fynske par bliver sammen

Kærligheden trives på Fyn, hvor langt færre par i dag lader sig skille end tidligere.

Alene de sidste fem år er antallet af skilsmisser i Odense næsten halveret, viser tal fra Danmarks Statistik. Og et lignende billede tegner sig i resten af de fynske kommuner, hvor tallene også var dalende sidste år.

Det overrasker ikke parterapeut Gorm Lundshøj fra Vester Skerninge på Sydfyn, der gennem tyve år har hjulpet par igennem kriser i sin praksis. Han tror, udviklingen skyldes flere faktorer, men peger på, at mange par er blevet mere åbne omkring deres problemer og derfor hurtigere søger hjælp.

- Det er blevet mere accepteret at søge hjælp, og opfattes ikke længere som en falliterklæring. Og det også ligeså meget manden, som opfordrer til det, hvor det førhen i højere grad var kvinden, forklarer han.

Han skønner, at der på fem år er sket en fordobling i antallet af par, der søger hjælp i hans praksis for at løse kriser i parforholdet.

Nedenfor kan du se faldet i antallet af skilsmisser i de fynske kommuner:

Kilde: Danmarks Statistik

Tvivler på effekt af lovgivning

Udviklingen sker sideløbende med, at man 1. april 2019 indførte en ny skilsmisselov i Danmark. Her blev det et krav, at ægtepar med børn under 18 år skal gennemføre en refleksionsperiode på tre måneder, inden en skilsmisse kan træde i kraft.

Derudover skal forældrene også tage en test og gennemføre et kursus, der sikrer, at de kan takle børnenes reaktion på skilsmissen.

Gorm Lundshøj tvivler dog på, at den form for krav har haft den store effekt, da forældrene i forvejen bruger lang tid på at træffe beslutningen om at gå fra hinanden.

- Jeg har svært ved at se, at en tre måneders betænkningstid kan have nogen betydning. Betænkningstiden er god nok, men jeg tror bare, at folk har den i forvejen. De har tænkt sig om i flere år, inden de bliver skilt, siger han.

Kommunikationen er afgørende

I Vester Skerninge har Gorm Lundshøj ikke selv oplevet nogen ændring i succesraten for de par, der kommer i hans praksis.

Alligevel tør han godt komme med et bud på, hvor man bør sætte ind, hvis antallet af skilsmisser skal fortsætte med at falde.

- Ni ud af ti par siger, at problemet er kommunikationen. Sådan ser jeg det også. Det er ligemeget, om yderproblemet er rengøring eller arbejde. Men hvis vi kan tale om det, kan vi også finde ud af at leve med det, siger han.

