Kamerapille får rygstød på millioner

Afdeling A på OUH i Svendborg er mere end en afdeling på hospitalet. Det er stedet, hvor der laves banebrydende forskning. Og det bliver nu belønnet.

Således får Afdeling A udmærkelsen "Center for Klinisk Excellence" og bliver tildelt 7,5 millioner kroner til forskning.

Afdelingen forsker i brugen af den såkaldte kamerapille, som kan hjælpe med skånsomme tarmundersøgelser.

Afdelingen kommer med udmærkelsen og bevillingen til at rumme forskningscenteret CICA - Centre for Clinical Implementation of Capsule Endoscopy.

- Det er helt enormt flot, at vi i Svendborg har forskere, der vurderes til at være nogle af de førende i verden på det her område, siger formanden for Region Syddanmarks sundhedsudvalg, Poul-Erik Svendsen (S).

Han tilføjer, at udmærkelsen gives for at styrke og sætte fokus på forskningen.

- Stærke forskningsmiljøer tiltrækker dygtige forskere, og det styrker igen vores kliniske niveau. Så det er rigtigt vigtigt, at vi har de her fyrtårne, siger formanden.

De 7,5 millioner kroner tildeles over de næste fem år, og selvom centeret placeres i Svendborg, vil forskningsprojekterne have berøring med sygehuse i hele regionen.

Fakta om CICA CICA er et godt eksempel på, at man bringer klinisk og teknisk forskning sammen og løser sundhedsvæsenets udfordringer på andre måder. Centerets aktiviteter bliver inddelt i syv forskellige områder, der kommer til at omhandle generelle aspekter ved kamerapille-undersøgelser og mere specifik forskning indenfor forskellige patientgrupper. Derudover vil der være fokus på udviklingen og anvendelsen af kunstig intelligens i forbindelse med kamerapille-undersøgelserne. Aktiviteterne vil blive styret af centerleder og professor indenfor mave-tarmkirurgi, Gunnar Baatrup. Centeret skal ledes af OUH’s Afdeling A i Svendborg og er et partnerskab mellem både kliniske og tekniske forskningsområder repræsenteret ved OUH’s Afdeling A i både Odense og Svendborg, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, Mærsk McKinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet, Endoskopiafsnittene og gastroenterologer fra Vejle og Esbjerg, Forskningsenheden for Almen Praksis samt Sundhed.dk. Centeret får derudover et stærkt internationalt netværk. Centeret indvies officielt 16. januar. Her er der mulighed for at høre om centerets forskning samt møde forskerne bag. Se mere

Udover at centeret kan tilbyde mere patientvenlige tarmundersøgelser vil undersøgelserne også være mere økonomisk effektive.

Kamerapillen vil desuden kunne erstatte et stort antal kikkertundersøgelser af tarmen, som ofte opleves som ubehagelige, krænkende og smertefulde af borgerne.

Der foretages årligt 20.000 kikkertundersøgelser i Region Syddanmark, og det forventes, at dette antal kan nedbringes til omkring det halve ved indførelsen af kamerapille-undersøgelser.

Samtidig viser undersøgelser, hvor borgere blev tilbudt både kamerapille og kikkertundersøgelse, at den forventede og oplevede ubehag var 80 procent lavere ved kamerapillen.

