Kamp mod kræft: Stafet afløses af lys

Corona-krisen rammer nu også støttearrangementet for Stafet For Livet i Odense.

Her skulle der lørdag eftermiddagen have været et større arrangement på Odense Dyrskueplads, men det blev aflyst.

- Selvom vi har corona, og det er en vigtig sag, hvor vi skal passe på hinanden, så sover kræften ikke, siger formand for Stafet For Livet i Odense, Emilie Frillerhøj Madsen.

Støtter stadig op om kræftsagen

Dagen skulle have været fyldt med en masse løbende deltagere, men det bliver der ikke meget af på grund af corona.

I stedet vil man markere dagen med en lysceremoni, hvor der lørdag aften fra klokken 21.00 vil blive sendt lysposer i luften.

Læs også Italien vender rundt: Takker ja til respiratorer fra Region Syddanmark

- Vi har ikke valgt at aflyse, fordi vi gerne vil støtte op om vores deltagere og om kræftsagen, siger Emilie Frillerhøj Madsen.

På grund af reglerne for forsamlinger er det ikke muligt at deltage fysisk, men arrangementet vil blive streamet på Facebook.

I den forbindelse har de kaldt masser af kræfter ind, der skal sørge for at den virtuelle markering af dagen går som planlagt med musik, taler og interviews.

Fakta "Stafet For Livet" er et døgn, hvor der sættes fokus på kræftsagen og livet fejres. Det er en anledning til at mindes dem, man har mistet, og give håb til dem, der kæmper. "Stafet For Livet" er fællesskab, oplysning og indsamling - for kampen mod kræft. Kilde: Stafet For Livet Se mere

Vigtigst at fortælle, de stadig er der

Det bliver ikke en markering, som man havde ønsket, på grund af de restriktioner, som corona fører med sig, men arrangørerne håber stadig, at markeringen kan mærkes.

- Vi håber rigtig meget på, at den her følelse af, at vi stadig er der, og at vi støtter op, stadig er der, siger Emilie Frillerhøj Madsen.

Læs også Følg corona-situationen: Avis guider københavnere til Fyn

Selvom man gerne vil samle penge ind, så er hovedformålet ikke alene pengeindsamlingen.

- Selvfølgelig vil vi gerne samle penge ind til Kræftens Bekæmpelse, men hovedformålet er, at vi stadig er her, selvom det hele er så underligt lige nu.