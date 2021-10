Kampen minut for minut: Sådan forløb OB's kæmpesejr over Vejle

Forventningen er også tre point til OB, der tager imod Superligaens bundprop, som endnu ikke har vundet en eneste kamp i denne sæson.

Derimod har OB noteret sig for to sejre i sæsonens første ti spillerunder, hvilket giver en niendeplads i tabellen - et godt stykke fra målsætningen om top-seks.

Du kan følge fredagens kamp herunder, når den fløjtes i gang klokken 19.00.