Kan du hjælpe DMI? Mangler endegyldigt bevis på fynsk tornado

Selvom kalenderen siger juli, kunne vejret give anledning til at sætte spørgsmålstegn ved årstiden. Men lige netop hagl er faktisk kun et sommerfænomen i Danmark.

- Den energi der skal til at drive de tordenbyger, der giver hagl, er ikke er til stede om vinteren. Det er en udbredt misforståelse, at man får hagl om vinteren i Danmark, siger Rune Zeitzen og tilføjer:

- Det man normalt får, er "iskorn" som bare er frossen nedbør. Hagl dannes på en helt anden måde.

Fynboerne har været forberedte

Hos TopDanmark kan de genkende, at det er på Nordfyn, skaderne har været værst. Pressechef Søren Martin Olsen oplyser dog, at der har været en forholdsvis begrænset mængde af anmeldte skader.

- Det tyder på, at boligejerne har været godt forberedte, siger han.

Hos TopDanmark har de primært modtaget skader, der handler om storm eller nedbørsskader som vand, der er trængt ind i huset.

Også hos GF forsikring har mængden af skadeanmeldelser været lav. I en pressemeddelelse oplyser de, at de mandag middag på landsplan har modtaget 50 skader.

- Det positive er, at vores medlemmer bliver bedre og bedre til at følge rådene og skadeforebygge, siger Martin Rundager, der er direktør for Skadehjælp i GF Forsikring.

Svært at sige om tornadoer er ny hverdag

Hvis der har været en tornado på Fyn eller i Danmark for den sags skyld, ville det ikke være første gang. Sidste gang, der var en dokumenteret tornado herhjemme, var i 2021 på Lolland og Møn.

Men om vi skal vænne os til at se tornadoer mere regelmæssigt, og om weekendens vejr er et symptom på klimaforandringerne, er ifølge Rune Zeitzen svært at svare på.

Han siger, at de generelle tordenbyger, der rammer landet, ifølge studier, kan blive kraftigere i et varmere klima og give mere regn.

- Det kan dog ikke oversættes til tornadorisikoen. De vejrforhold der skal til for at danne tornadoer i Danmark er meget specifikke og optræder ikke så ofte, siger han.

Han tilføjer desuden, at mange af de drivende systemer for en tornado ikke nødvendigvis er påvirket af klimaforandringer.