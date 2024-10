Kan du kende ham? Fyns politi mangler en gerningsmand

Fyns Politi beder nu offentligheden om hjælp til at finde frem til en mistænkt for bedrageri. I en pressemeddelelse skriver politiet, at der fra den 7. til den 10. oktober er blevet begået seks forhold af bedrageri i Odense/Munkebo/Langeskov-området.

Fremgangsmåden er, at gerningsmanden franarrer ældre borgere deres dankort, som kort efter bliver anvendt i hæveautomater.

Billedet af gerningsmanden er taget fra en bankautomat i Odense, hvor han benytter et dankort, han har stjålet i Munkebo.

Fyns Politi mistænker, at alle seks tilfælde er begået af samme gerningsmand.

Gerningsmanden beskrives som: Mand, 25-30 år, mellemøstlig udseende, 170-180 cm høj, almindelig til spinkel af bygning, Skulderlangt sort hår, overskæg. Iført blå/grønne bukser og en råhvid hoodie med sort lynlås og kantbånd og sorte sko.

Har man informationer om gerningsmanden bedes man kontakte Fyns Politi på telefon 114