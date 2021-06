Kan du se, hvad der mangler på billedet?

TV 2 Fyn spurgte en række kvindelige odenseanere, om de så på billedet på samme måde som Morten Andersen.

- Der er ikke nogen damer jo, og det er lidt underligt. Det er herreklubben, siger Gitte Hedelund.

- Når de to forskellige køn går sammen om de beslutninger, der skal tages, så vil det da skabe en rigtig god dynamik i beslutningsprocessen, siger Katja Jørgensen.

Kommer ikke af sig selv

At der kun er mandlige borgmestre på Fyn, er ikke borgmestrenes fejl. Det er partierne bag, der skal sørge for, at kvinder bliver bedre repræsenteret også i de ledende poster, siger Drude Dahlerup, der har forsket i kvinder og politik gennem mange år.

- Det er jo partierne, der skal have en ambition. Man kan anvende kønskvoter, som man for eksempel gør i de andre nordiske lande, eller man kan stille det op som en målsætning, at ville have mange flere kvinder med i toppen af partiet. Det skal være en bevidst politik, at man vil gøre noget for det. Ligestilling kommer ikke af sig selv, siger Drude Dahlerup.