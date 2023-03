Kan have smittet tusindvis: Nu trækkes antibiotikum af markedet permanent

Det er slut med at få langet Dicillin over disken på apoteket.

Antibiotikummet, der er en af de mest anvendte i Danmark, trækkes nemlig permanent fra markedet.

Det oplyser producenten bag, Sandoz, til Medwatch, efter at læger på OUH i februar opdagede, at medicinen var forurenet med multiresistente bakterier.

Sandoz gør det også klart for mediet, at virksomheden har afbrudt sit samarbejde med den kontraktproducent, der producerede Dicillinen.

Bruddet kommer efter, at en inspektion hos den - for offentligheden - ukendte producent påviste en række brud på reglerne for at fremstille medicin.

Blandt andet lægges der vægt på, at manglende rengøring og uregelmæssig brug af handsker kan være skyld i forureningen.

Tusindvis potentielt smittet

TV 2 Fyn kunne som de første fortælle, at læger fra Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Odense Universitetshospital lavede det opsigtsvækkende detektivarbejde, der fik Lægemiddelstyrelsen til at tilbagekalde Dicillin midlertidigt.

På baggrund af den opdagelse stod det klart, at tusindvis af danskere potentielt kan være blevet inficeret med multiresistente bakterier fra Dicillin.

- Vi frygter, at der sidder rigtig mange derude med de her bakterier i maven efter at have indtaget den her medicin, og at vi bare ser toppen af isbjerget, forklarede Ulrik Stenz Justesen, overlæge og professor på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på OUH dengang.



Afdelingslæge Charlotte Nielsen Agergaard var lige så chokeret over deres fund.

- Det må jo ikke ske, at man spiser noget medicin, som er ordineret af lægen og købt på et dansk apotek, og man så risikerer at blive smittet med en multiresistent bakterie, sagde Charlotte Nielsen Agergaard.



Indtil videre er kun 25 danskere dog konstateret smittet med den multiresistente bakterie fra Dicillin. Mindst tre af dem er fra Fyn.

Har du taget Dicillin i perioden fra 23. august til og med 4. februar, er der en række forholdsregler, som du skal være opmærksom på. Læs dem her.