Kan jeg læse avis uden at blive smittet?

- Hvis én person smitter tre andre, og de hver især smitter tre, så er ni personer smittede. Hvis de ni igen smitter tre, er vi på næsten 30 smittede, og herefter går det rigtig stærkt.

Det var ordene fra statsminister Mette Frederiksen (S), da hun blandt andre tiltag offentliggjorde, at vi frem til 30. marts maksimalt må samles ti personer. Siden da har spørgsmålene hos flere fynboer hobet sig op.

Hvis én person smitter tre andre, og de hver især smitter tre, så er ni personer smittede. Hvis de ni igen smitter tre, er vi på næsten 30 smittede, og herefter går det rigtig stærkt Statsminister Mette Frederiksen

Hvornår smitter coronavirus? Og skal jeg være bekymret for at blive smittet, når jeg læser i min daglige avis?

Det har TV 2/Fyn spurgt professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet Hans Jørn Kolmos og lektor i fysiologisk farmaci på Københavns Universitet Daniel Bar-Shalom om.

1. Hvordan smitter coronavirus?

Coronavirus smitter fra person til person via dråber. Virus kan ikke smitte gennem huden på eksempelvis vores hænder. Det smitter kun gennem slimhinder i næse, mund og øjne.

- Dråberne fra et nys spreder sig i luften og falder typisk til jorden inden for en arms afstand, så hold et par meters afstand for at være sikker, siger Hans Jørn Kolmos.

Er man for tæt på en person, som udskiller dråber – ved et knus, hoste eller nys – og dråberne lander på ens slimhinder i næse, øjne eller mund, kan man være blevet smittet.

2. Hvornår smitter det - før, under eller efter sygdom?

Coronavirus smitter under sygdom.

Og ifølge Hans Jørn Kolmos er det nuværende coronavirus mere smitsom end eksempelvis sars-udbruddet i 2002.

- Det tyder på, at coronavirus også smitter under inkubationsperioden (dagene fra man er smittet, til man bliver syg, red.). Det smitter altså, inden man for alvor bliver syg, siger han.

Om det smitter, efter man er blevet rask, er svært at svare på, siger Hans Jørn Kolmos. Normalt vil man sige, at når man er rask, kan man færdes frit.

SUNDHEDSSTYRELSENS FEM ANBEFALINGER Her er fem gode råd for at beskytte sig selv og andre mod smitte: Vask dine hænder tit eller brug håndsprit Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen Hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand og bed andre tage hensyn Kilde: Sundhedsstyrelsen.

Men der er eksempler på at personer, der er raske, stadig bliver testet positiv for coronavirus. Derfor opfordrer Hans Jørn Kolmos til at blive hjemme et par dage efter sygdom. Minimum i 48 timer.

- Hvis man føler sig rask og ikke længere har feber eller hoste, så smitter man ikke mere. Men det kan godt være, at man i den første periode skal tænke sig om i forhold til yderligere smitte.

3. Kan fødevarer i supermarkedet smitte?

Intet tyder på, at coronavirus smitter gennem maden, understreger Fødevarestyrelsen.

- Hvis en smittet person overfører coronavirus til en fødevare, vil sandsynligheden for smitte ved at spise denne fødevare være yderst lille, understreger de.

Selvom risikoen for smitte gennem mad fra supermarkedet er lille, anbefaler Fødevarestyrelsen, at man altid holder en god hygiejne i køkkenet.

4. Kan avisbuddet overføre smitte til mig, når vi begge rører ved avisen?

Det er meget usandsynligt, at avis- eller reklamebuddet overfører smitte til den enkelte avislæser. Det siger Daniel Bar-Shalom.

Læs også Er du også forvirret? Her er hvad du må og ikke må i Corona-land

Før et nys smitter, skal der en vis mængde dråber til. Fordi avisen har en absorberende overflade, vil eksempelvis et vådt nys tørre meget hurtigt.

- Henter man en avis i postkassen, og kan man se, at der ligger en våd klat fra eksempelvis et nys på avisen, så lad vær med at røre ved den, siger han.

5. Kan man spritte sine varer af med almindelig husholdningssprit?

Hvis du bruger vand og sæbe, skal du ikke bekymre dig om, om det kommer i kontakt med huden Daniel Bar-Shalom

Fortynder man sin almindelige husholdningssprit til 70 procent, kan man faktisk godt bruge det til at spritte sine varer af med, siger Daniel Bar-Shalom.

Men overvejer du at spritte dine nyindkøbte varer af, så brug altid vand og sæbe i stedet for.

Ifølge Daniel Bar-Shalom er der derved mindre sandsynlighed for at ødelægge sine varer.

- Hvis du bruger vand og sæbe, skal du ikke bekymre dig om, om det kommer i kontakt med huden, siger han.

6. Hvorfor bruger alle butiksansatte ikke engangshandsker, så de minimerer smittefaren?

Hvis de mange fynske butiksansatte begynder at bruge engangshandsker, vil de ifølge Daniel Bar-Shalom udelukkende beskytte sig selv mod smitte og ikke kunderne.

For at minimere smittefaren for de mange kunder, skal hver enkelt kunde derfor tage et par engangshandsker på, mens de handler.

NÅR DU HANDLER Hold afstand til andre og begræns fysisk kontakt Hvis du har hoste, let feber eller forkølelse, så bliv hjemme, indtil du er rask Vask dine hænder tit eller brug håndsprit Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder Hold en god hygiejne i køkkenet, når du tilbereder din indkøbte mad Se mere

Og det kan ganske enkelt ikke lade sig gøre, mener direktør i Salling Group Per Bank. På regeringens pressemøde tirsdag sagde han, at det i så fald vil kræve alt for mange handsker.

- Det kræver ti millioner par handsker om ugen, og det kan vi simpelthen ikke skaffe. Men handsker giver en falsk tryghed, for du kan stadig røre ved varer og bagefter tage handskerne op til ansigtet.

Også Daniel Bar-Shalom er skeptisk over for effekten af gummihandskerne.

7. Hvad er effekten af mundbind – virker de?

Er du rask, er der ingen grund til at bruge mundbind, forsikrer Hans Jørn Kolmos. For det har stort set ingen effekt.

- Hvis sundhedspersonale skal tæt på en syg, bruger de masker med åndedrætsværn og indbyggede filtre. Men et almindeligt primitivt mundbind holder ikke ret meget tilbage, siger han.

8. Kan jeg lave min egen håndsprit, hvis jeg ikke kan opstøve noget?

Håndsprit er i høj kurs i disse dage. Flere steder på Fyn er det ikke længere til at opstøve, og butikkerne ved endnu ikke, hvornår håndspritten igen er på hylderne.

Derfor overvejer nogle fynboer at fremstille den desinficerende væske selv. Men det er ikke en god idé, lyder det fra Miljøstyrelsen. Blandt andet fordi det er forbundet med stor brandfare.

Giver man sig i kast med at blande sin egen håndsprit, kan der desuden være risiko for, at produktet ikke har den ønskede virkning. Og det kan i værste fald ende med at gøre mere skade end gavn, siger Daniel Bar-Shalom.

- Spritten, der for eksempel kan være husholdningssprit, som håndspritten laves ud fra, indeholder tilsætningsstoffer, der kan være skadelige.

Læs også Lægens svar: Det vil fynboerne vide om corona

Denne artikel er blevet til på baggrund af spørgsmål, flere fynboer har sendt til os. Ligger du også inde med et spørgsmål i forbindelse med den nuværende coronavirus, kan du skrive det i nedenstående boks.