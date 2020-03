Kan man blive konfirmeret? Konfirmationer udskydes til efter pinse

Inden længe ringer kirkeklokkerne ind til konfirmationer landet over og på hele Fyn. Tusindvis af unge iklæder sig det stiveste puds og beder deres fader vor, så de kan blive konfirmeret. Eller sådan burde det være.

Maria Larsen, mor til en søn, der skal konfirmeres, har spurgt os, om det overhoved er sandsynligt, at hendes søn bliver konfirmeret i foråret?

Spørgsmål fra en fynbo Hvor længe skal man regne med de her påbud være? Har en søn der skal konfirmeres den 8. maj - hvor stor chance er der for, at det ikke bliver udskudt?



Maria Larsen.

Men alle konfirmationer udskydes til foreløbigt efter pinse, men nye datoer fastsættes lokalt så hurtigt som muligt.

- Vi opfordrer til, at man lokalt aftaler, hvornår konfirmationerne så skal ligge. Det bliver ikke nødvendigvis i juni, men det er op til den enkelte præst, siger Tine Lindhardt, biskop i Fyens Stift.

Pinsen falder i år fra 31. maj til 1. juni.

Digital undervisning fra biblen

Konfirmandundervisning er også aflyst, men der er mulighed for fjernundervisning, hvis præsterne vil det.

Vi opfordrer til, at man lokalt aftaler, hvornår konfirmationerne så skal ligge. Tine Lindhardt, biskop i Fyens Stift.

Der vil være undervisningsmateriale til rådighed, så man ude i de forskellige kirker kan klæde komende konfirmander på til det voksne liv, de træder ind i.

- Vi har åbnet mulighed for, at præsterne kan tilbyde fjernundervisning via nettet, siger Tine Lindhardt, biskop i Fyens Stift.

Det opfordres fra Fyens Stift, at det er en god idé, at præsterne holder kontakt med deres konfirmander – foreksempel gennem Skype, videosamtaler på messenger eller med et nyhedsbrev.

