Kan styrke biodiversiteten: Fjern ikke denne giftige plante

Den giftige plante engbrandbægeren blomstrer ved denne årstid, og det er et sandt himmerige for omkring 200 forskellige insektarter. Desuden tiltrækker den sommerfugle, der ellers er i tilbagegang.

Det oplyser Danmarks Naturfredningsforening på deres hjemmeside.

- Vi ser stor udbredelse af engbrandbæger i år og det er en gave til mange insekter. For selvom planten - ligesom mange andre vilde planter - er giftig for nogle, er den livgivende for andre og ofte truede arter, siger seniorrådgiver Thyge Nygaard fra Danmarks Naturfredningsforening.



Planten - der mange steder anses for at være ukrudt - er giftig for heste og kreaturer, men ifølge Thyge Nygaard er det ikke en grund til at fjerne planten.

- Det er vigtigt at få aflivet myten om, at dyrene falder døde om, hvis der er for eksempel engbrandbæger på arealet. Det stemmer ikke. Naturen er genialt indrettet og dyr i naturen æder bare rundt om planter, der er giftige for dem.



Danmarks Naturfredningsforening oplyser, at Danmark allerede har mistet 12 arter af dagsommerfugle og flere end halvdelen af de tilbageværende arter er i tilbagegang.

Dette skyldes, at deres levesteder er borte, og derfor kan en plante som engbrandbægeren være en del af kampen for sommerfuglenes overlevelse.